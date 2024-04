Industriepark-Entwickler spitzt auf Stellantis-Areal in Wien-Aspern

Großes Interesse

„Das Industriegelände in Aspern interessiert uns als Eigentümer, Entwickler und Verwalter von Logistik- und Industrieimmobilien. Der Standort hat für Wien eine besondere Bedeutung – über die Errichtung eines Business-Parks würden wir Arbeitsplätze sichern und neue schaffen sowie heimische und internationale Unternehmen sowie Start-Ups anziehen.

Das ist sicherlich im Interesse der Stadt Wien und aller Beteiligten für eine nachhaltige Entwicklung des Gebiets“, sagt CTP-Manager Florian Zabinsky zum KURIER. „Wir sehen ein wachsendes Interesse asiatischer Technologie-Unternehmen am Industriestandort Österreich. Diese Nachfrage will CTP mit der Entwicklung hoch moderner und geeigneter Industrieparks heute und in Zukunft bedienen.“

Teil des CTP-Parkkonzeptes sei auch die enge Zusammenarbeit und lokalen und internationalen Hochschulen wie den Universitäten von Eindhoven, Timisoara und Ostrava. „Die Nähe der Lehre zur Forschung und Entwicklung ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für den Standort Österreich“, so Zabinsky. Dem Vernehmen nach könnte CTP bis zu 1.000 neue Arbeistplätze bis 2030 vor Ort schaffen.

CTP hat bereits in Österreich Fuß gefasst. In Bruck an der Leitha, direkt an der Autobahn A4, hat der Entwickler den Park „Vienna East“ errichtet und zwei Hallen mit je 26.000 Quadratmetern errichtet und vermietet. Eine weitere Halle mit einer Fläche von 12.000 Quadratmetern, die über einen Gleisanschluss verfügen wird, befindet sich derzeit in der Planungsphase. Im Norden von St. Pölten entsteht ein weiterer Businesspark mit insgesamt 68.000 Quadratmetern Fläche. Und im burgenländischen Kittsee sind die Bauvorbereitungen angelaufen, wo insgesamt 67.000 Quadratmeter Hallenfläche für zukünftige Vermietungen geplant sind.