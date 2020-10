Industriellenfamilie Reimann kehrt Österreich den Rücken

Die Industriellenfamilie Reimann, mit einem geschätzten Vermögen von 32 Milliarden Euro die reichste Dynastie Deutschlands, verlegt zwei große Holdinggesellschaften von Österreich nach Luxemburg.

Die beiden Holdings "Agnaten" und "Lucresca" besitzen die Mehrheit an der Luxemburger Beteiligungs-Holding JAB, der Mehrheitsbeteiligungen am Parfümhaus Coty und dem Kaffeehersteller Jacobs Douwe Egberts sowie Anteile an Reckitt Benckiser gehören.