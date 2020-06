Mondelez und Milliardärsfamilie Reimann schmieden Kaffee-Giganten

Die 1753 gegründete niederländische Firma D. E. Master Blenders (Senseo, Pickwick-Tee, Natreen Süßstoff) wird seit dem Vorjahr von der deutschen Milliardärsfamilie Reimann kontrolliert. Sie holt sich – vorausgesetzt, die Wettbewerbshüter stimmen zu – jetzt die Mehrheit am Kaffee-Geschäft von Mondelez. Für 51 Prozent der Anteile am Gemeinschaftsunternehmen will die Familie Reimann fünf Milliarden Dollar (3,6 Milliarden Euro) auf den Tisch legen. Die Reimanns haben ihr Vermögen mit dem Verkauf des Spezialchemiekonzerns Benckiser (Calgon, Kukident, Durex) an die britische Reckitt Benckiser gemacht, an der die Familie noch einen Minderheitsanteil hält. Mit der Kaffee-Deal will Reimann an den Branchenprimus im Kapselgeschäft – Nestlé mit seiner Marke Nespresso – heranrücken. Vor allem in den Schwellenländern nimmt der Kaffeekonsum zu.