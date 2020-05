Industrie: Neuer "Austro-Porsche" dringend gesucht

Nowotny

OeNB-Chefbemüht erneut historische Parallelen: Ende der 1970er floss wegen der Autoimporte viel Geld ins Ausland ab. Kanzlersorgte deshalb 1977 mit der Idee des „Austro-Porsche“ für Furore: Ein gehobener Mittelklassewagen sollte fast komplett inerzeugt werden. Die Pläne waren weit gediehen, zustande kam der „Austro-Porsche“ dennoch nie.

„Es wurde erkannt, dass man ähnlich hohe Stückzahlen wie die Konkurrenz erreichen muss, um wettbewerbsfähig zu sein“, erinnert sich „Motorenpapst“ Hans-Peter Lenz im KURIER-Gespräch. Er war intensiv in die damaligen Beratungen involviert. „ Österreich sollte also keine kompletten Autos, sondern Zubehörteile bauen.“ Das war die Geburtsstunde der so erfolgreichen Automobilcluster, des General-Motors-Werks in Wien-Aspern oder von BMW in Steyr.