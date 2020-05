Heimische Chemieindustrie fürchtet um Standorte

Neben schwacher Konjunktur und schlechten Rahmenbedingungen kämpft die Branche auch mit einem schlechten Image. Etwa wegen des Einsatzes von Schädlingsbekämpfungsmitteln wie den – mittlerweile verbotenen – Neonicotinoiden, die am massiven Bienensterben schuld gewesen sein sollen. "Immer wenn so etwas passiert", bedauert Culik, "werden die Innovationen, die nachweislich positiv für die Umwelt sind, sofort wieder vergessen." Die Chemie forsche etwa intensiv daran, bei bisher erdölbasierten Produkten die Rohstoffe durch nachwachsende biologische Rohstoffe zu ersetzen." Auch die Lackindustrie, in der Culik tätig ist, entwickle zunehmend umweltverträglichere Produkte. Kleiner Wermutstropfen: "In der Entwicklung von Innovationen sind wir vorne dabei, in bei der Umsetzung fehlt es ein wenig."

Für die Zukunft der Branche fordert er auch Investitionen im Bildungsbereich: "Das Interesse am Chemie-Studium steigt wieder. Aber das nützt wenig, wenn es dann zu wenige Laborplätze gibt."

Für die Branche selbst sieht Culik ein enormes Potenzial: "Durch das weltweite Bevölkerungswachstum steigt der Bedarf an chemischen Produkten, vom steigenden Lebensalter profitiert die Pharmaindustrie."