IV-Chef: „Grüne blockieren Kapitalmarktreform“

Investiert wird demnach vor allem in Investmentfonds/ETFs (20 Prozent), Aktien (14 Prozent) und Anleihen (9 Prozent). Weitere 21 Prozent zeigen Interesse, künftig in Wertpapiere zu investieren.

Für IV-Präsident Georg Knill sind damit „Aktien & Co. das neue Normal, die Bevölkerung ist deutlich weiter als die Politik“. Er warf in einem Pressegespräch den Grünen vor, aus rein ideologischen Gründen eine Kapitalmarktreform zu blockieren, obwohl sie im Regierungsprogramm vereinbart sei. „Die Unterscheidung in böse Kapitalisten hier und das arbeitende Volk dort ist Schwachsinn.“

Knill untermauert dies mit Zahlen aus der Umfrage. 17 Prozent der Wertpapierbesitzer würden nur bis zu 2.000 Euro netto im Monat verdienen. „Die Besitzer kommen aus der Mitte der Gesellschaft. Diese Personengruppen gilt es zu entlasten“, ergänzt Robert Ottel, Präsident des Aktienforums. Hauptmotivation für den Kauf von Wertpapieren ist laut Umfrage der langfristige Vermögensaufbau zur (Alters)Vorsorge, knapp gefolgt vom Werterhalt in der aktuellen Inflationssituation.