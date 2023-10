Industrie kritisiert Kriterien für Forschungsförderung und Kurzarbeit

Die österreichische Industrie (480.000 Arbeitnehmer) erwirtschaftet im Jahr einen Produktionswert in Höhe von rund 200 Milliarden Euro. Doch die Lage ist alles andere als rosig. „Wir als Industrie sind in einer Rezession und wir haben im Moment nicht die Chance auf einen positiven Ausblick in die Zukunft“, sagt Siegfried Menz, Spartenobmann in der Wirtschaftskammer Österreich.

„Die abgesetzte Industrieproduktion ist im ersten Halbjahr 2023 um 9,9 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022 eingebrochen, im zweiten Quartal war es sogar ein Minus von 13,8 Prozent“, sagt Sparten-Geschäftsführer Andreas Mörk. Der Rückgang trifft die Holz- und chemische Industrie, die Papier- und Nichteisen-Metallindustrie; leichte Zuwächse gibt es in der Elektro- und Elektronikindustrie sowie in der Fahrzeugindustrie.