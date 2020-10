Industrie-Chef Knill: "Das Tal der Tränen liegt hinter uns"

Zurück zur Autoindustrie. Politiker fordern da durchaus populistisch die große E-Mobil-Revolution. Ist das neben der Krisenbewältigung denn zu stemmen?

Zunächst sollte den Politikern klar sein, dass allein in Österreich die Branche 315.000 Beschäftigte zählt und eine Wertschöpfung von 23 Milliarden Euro generiert. Natürlich muss man in Sachen Antriebstechnologie vom Verbrennungsmotor über Hybrid bis zum Chip in der E-Mobilität offen für jede Innovation sein. Letztendlich wird aber der Markt entscheiden, welche Antriebsform sich durchsetzen wird.

Aber schafft die Branche die Ökowende?

Ja. Das schaffen wir.

Öko-Bewegungen fordern von der Wirtschaft Krisenbewältigung in Form einer ökologischen Trendwende. Unterstützen Sie das?

Absolut. Hierzulande investiert die Industrie schon lange massiv in den technologischen Wandel. Bei der Erzeugung von einer Tonne Stahl wird in Österreich nur halb so viel CO2 ausgestoßen wie sonstwo und bei einer Tonne Zement ist es nur halb soviel wie etwa in Italien. Österreichs Industrie ist da technologisch weit voran.

Schafft die Ökowende die dringend benötigten neuen Jobs?

Zuerst muss man die Unternehmen stärken. Wie etwa durch die jetzige Investitionsprämie. Die erste Milliarde hat elf Milliarden an Investitionen durch die Unternehmen ausgelöst. So etwas sichert oder schafft Jobs. Wir müssen also Arbeit fördern und nicht Arbeitslosigkeit. Und natürlich braucht es für die Arbeitslosen massiv Umschulungsprogramme.

Was würde bei einem zweiten Lockdown passieren?

Das würde die Wirtschaft nicht mehr verkraften.

Danke für das Gespräch