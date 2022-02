Der Industrie fehlen rund 10.000 Lehrlinge

IV-Chef Knill sagte, die Industrie müsse noch stärker als bisher die Chancen einer Lehre aufzeigen. Er sagte, eine Arbeiterin in der Metallindustrie verdiene in ihrer Lebenszeit doppelt so viel wie eine Friseurin und ähnlich viel wie ein Akademiker. Neben dem Bemühen gezielt Mädchen für technische Berufe zu begeistern, werde es künftig eventuell ein Thema werden, auch Abgängern von chancenlosen Studienrichtungen noch eine Lehrausbildung zu ermöglichen, sagte der Generaldirektor der Energie AG, Werner Steinecker.

Pensionierungswelle

Wie Verbund-Chef Michael Strugl erklärte, spüre das Unternehmen bereits den demografischen Wandel. So gebe es aufgrund der Geburtenrückgänge weniger Jugendliche im Alter von 15 Jahren, die für eine Lehre infrage kommen, gleichzeitig steige der Personalbedarf. Firmen sind derzeit nämlich damit konfrontiert, dass viele Mitarbeiter der geburtenstarken Babyboomer-Generation in Pension gehen. Britta Schindler, die bei A1 den Lehrlingscampus leitet, sagte, der Telekomnetzbetreiber suche auch via Snapchat und TikTok nach Lehrlingen. Miba-Personalmanager Bernhard Reisner versicherte den Jugendlichen eine zukunftssichere Ausbildung und, dass es die Industrie sein werde, die den Klimawandel schaffe.

In Richtung Politik sagte zlö-Initiator Steinecker, es bräuchte in der Bundesregierung einen Lehrlingsbeauftragten, wenn nicht sogar einen Staatssekretär. Immerhin gehe es aufgrund des Fachkräftemangels um Milliardenbeträge. In den neuen Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) setzt er große Erwartungen, mehr als es beim Vorgänger der Fall war, so Steinecker.