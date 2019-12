In heimischen Unternehmen wird fleißig geraucht

In 80 Prozent der österreichischen Unternehmen wird laut einer Umfrage des Internet-Portals karriere.at nach wie vor geraucht. Befragt wurden 748 Arbeitnehmer und 170 Firmenvertreter. Die Ergebnisse wurden am Donnerstag veröffentlicht.

Während in der Gastronomie seit Anfang November ein Rauchverbot in Kraft ist, gehört der blaue Dunst in den Firmen weiterhin zum Alltag: 29 Prozent der an der Umfrage teilnehmenden Beschäftigten sagten, dass in ihrem Unternehmen unverändert oft geraucht werde. 51 Prozent orteten Qualm "vereinzelt, in den entsprechenden Zonen". Der Aussage "bei uns raucht niemand mehr" schlossen sich nur 18 Prozent an.