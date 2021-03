In der Krise besonders gefragt: XXL-Kühlschränke

Die Entwicklung machte sich auch bei der Zahl der Beschäftigten bemerkbar: Während viele Industrieunternehmen zuletzt Jobs abbauten, wuchs die Belegschaft bei BSH um rund 1.800 auf 60.000. In Deutschland wurden rund 500 Stellen neu geschaffen.

XXL-Kühlschränke

Besonders stark stieg die Nachfrage der Konsumenten nach größeren Kühlschränken, Geschirrspülern und Wäschetrocknern sowie Kaffeevollautomaten. Bei Geschirrspülern sieht das deutsche Unternehmen großes Potenzial gerade in China. Dort hätten erst zwei Prozent der Haushalte ein solches Gerät. In den USA und China konnte BSH seinen Marktanteil kräftig steigern, während es in Europa Marktanteilsverluste gab. Auch in Indien und Afrika gab es große Zuwächse. Zum Ergebnis nannte BSH keine konkreten Zahlen, operativ habe man aber so viel verdient wie nie zuvor.