Österreicher sammelten mehr alte Elektrogeräte und Batterien

Hier hofft man auf Änderungen bei der Berechnungsmethode in Brüssel, zumal wohl auch die anderen Länder die Vorgaben schwer erfüllen können. Österreich liege mit den skandinavischen Ländern im Spitzenfeld, wurde heute betont. An ein Pfandsystem ist in Österreich derzeit nicht gedacht. Es sei zwar noch immer eine Option, man setze aber auf Öffentlichkeitsarbeit und warte auf Lösungen, die von der EU-Kommission angedacht werden, denn es wäre wohl nur europaweit sinnvoll, so Holzer.

Die Situation bei der Sammlung werde auch durch den Online-Handel erschwert, so EAK-Aufsichtsratschef Wolfgang Krejcik laut Pressemitteilung. 15 bis 20 Prozent der Elektrogeräte kämen über den Versand aus dem Ausland. Es gelte zwar auch für Online-Händler eine Rücknahme- und Informationspflicht, es fänden sich aber auf den Websites der Online-Plattformen keine bzw. unzureichende Informationen über Rückgabemöglichkeiten. Appelliert wurde heute auch, Elektroaltgeräte und alte Batterien nicht an illegale Sammler abzugeben.

Der Großteil der Mengen wurde mit 85 Prozent über die kommunalen Altstoffsammelzentren, Recyclinghöfe oder Mistplätze der Verbände, Städte und Gemeinden gesammelt, die restlichen 15 Prozent über den Handel oder direkt bei den Herstellern.

Innerhalb Österreichs gibt es ein deutliches Ost-West-Gefälle: Bei den Altgeräten schwanken die gesammelten Pro-Kopf-Mengen zwischen mehr als 17 Kilogramm in Vorarlberg und 7,6 Kilogramm in Wien. Die Bandbreite bei den Batterien lag zwischen 0,57 Kilo pro Kopf in Vorarlberg und 0,011 Kilo in Wien.