In China tickt eine soziale Bombe

Das Politbüro in China definiert auch eine Grenze für dieses „Wunder“. Wer mehr als 1,25 Euro pro Tag zur Verfügung hat, lebt demnach über der Armutsgrenze. Die Weltbank setzt allerdings die Armutsgrenze höher an als die chinesische Regierung: 4,50 Euro täglich seien in China im Schnitt nötig, um nicht als arm zu gelten. China beendete in den 1980er-Jahren das Experiment des „Real existierenden Sozialismus’“ und proklamierte die „Sozialistische Marktwirtschaft“. Vor Xis Amtsantritt 2013 standen die großen Städte im Mittelpunkt der chinesischen Wirtschaftspolitik. Xi rückte die Armutsbekämpfung am Land in den Fokus.

Das bedeutet: Mikrokredite für den Hausbau oder für eine Unternehmensgründung. Dazu Ausbildungsprogramme für Erwachsene, Schulgeld für Kinder und Straßen in entlegene Gebiete. Jörg Wuttke, Präsident der europäischen Handelskammer in Peking, analysierte Xis Ansage vergangenen Freitag in der deutschen ARD: „In China herrschen schon spanische Verhältnisse in den Städten.“ Aber es gebe noch immer an die rund 600 Millionen Menschen (von rund 1,4 Mio. Einwohnern), die am Rande der Armut leben würden.