Impfstoff-Neuigkeiten beflügeln Weltbörsen

Neuigkeiten über Fortschritte in der Entwicklung eines Impfstoffes gegen das Coronavirus haben am Montag international die Börsen beflügelt. Der US-amerikanische Biotechkonzern Moderna vermeldete, dass sein Impfstoff in einer Zwischenanalyse eine Wirksamkeit von 94,5 Prozent beim Schutz vor Covid-19 zeige (siehe Seite 6). Das Unternehmen möchte bereits in den kommenden Wochen eine Notfallgenehmigung für die USA beantragen.

Der deutsche Leitindex DAX verzeichnete daraufhin ein Plus von 1,21 Prozent, beim Euro-Stoxx-50 waren es 1,64 Prozent und in London stieg der FTSE-100 um 2,08 Prozent.