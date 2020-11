Wiener Börse: ATX baut Gewinne weiter aus

Auftrieb an den Finanzmärkten

Der ATX konnte seine Zugewinne in einem freundlichen europäischen Börsenumfeld noch deutlich ausbauen. Marktbeobachter verwiesen auf die guten Vorgaben der Märkte in Asien und den USA. Weiterhin sorge vor allem die Aussicht auf einen Impfstoff gegen die Lungenkrankheit Covid-19 und eine dann möglichst rasche wirtschaftliche Erholung für Auftrieb an den Finanzmärkten, hieß es weiter.

Angetrieben wurde der heimische Leitindex von den Bankwerten, die in einem starken europäischen Branchenumfeld klare Aufschläge verbuchen konnten. So lagen BAWAG zu Mittag knapp vier Prozent höher und Raiffeisen stiegen um 3,1 Prozent. Erste Group-Aktien gewannen 2,8 Prozent an Wert.