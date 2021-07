„Kritischer Moment“

Am Mittwoch, wohl nicht zufällig vor dem G20-Gipfel am Freitag und Samstag in Venedig, sagte Kristalina Georgiewa, Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), in Washington: Es gebe eine gefährliche Spaltung. „Es ist ein kritischer Moment.“ Ärmere Staaten würden aufgrund der weiterhin hohen Infektionszahlen kaum oder gar nicht vom Aufschwung der reicheren Industrienationen profitieren können. In nicht wenigen Ländern Lateinamerikas, Asiens und Afrikas sind Impfstoffe Mangelware. Die reichen Nationen müssten jetzt handeln, sprich helfen.