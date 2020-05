Immofinanz-Prozess: "Sehe da eine große Untreue"

Er war Österreichs erster richtiger Immobilien-Tycoon. Gegen den Sohn eines Sparkassendirektors und Bürgermeisters aus dem niederösterreichischen Eggenburg rangierten heutige Stars wie René Benko unter ferner liefen. Karl Petrikovics baute ein Imperium auf, das mit mehr als 3000 Immobilien zu den größten Europas gehörte. Dessen Börsewert zeitweise höher war als jener der voestalpine oder der OMV. So rasant und glanzvoll der Aufstieg verlief, so abrupt und tief endete die Karriere des 58-Jährigen allerdings auch. Ab Dienstag steht Petrikovics mit vier weiteren Angeklagten wegen Untreue und Bildung einer kriminellen Vereinigung vor dem Wiener Straflandesgericht.

Dabei geht es nur um eine Nebenfront in der Aufarbeitung der Immofinanz-Affäre, einem der spektakulärsten Wirtschaftskrimis der jüngeren Vergangenheit. In dessen Zentrum ein schwer durchschaubares Firmenkonglomerat aus der börsenotierten Immofinanz, ihrer ehemaligen Tochter Immoeast und der Constantia Privatbank steht. Dabei flog auch der BUWOG-Skandal um den Kauf der mehr als 60.000 Bundeswohnungen unter dem damaligen Finanzminister Karl-Heinz Grasser auf. Bei den Gerichten stapeln sich Tausende Klagen von Anlegern, die teilweise ihr gesamtes Erspartes verloren. Im Hauptverfahren ermittelt die Justiz immer noch, wegen Verdächtigungen in Zusammenhang mit Anlegerbetrug und -täuschung.

Wie tickt jener Mann, dessen Persönlichkeitsmuster Staatsanwalt Volkert Sackmann in der Anklageschrift als ziemlich auffällig darstellt. Ein „Alleinherrscher“ sei er gewesen, ein „Diktator“, der alle wichtigen Entscheidungen alleine traf. Seinen Mitarbeitern habe er „unbedingten Gehorsam und größtmöglichen Einsatz“ abverlangt, Maßstab dafür war er selbst. „In der Branche hieß er , Karl der Große‘. Ein absoluter Herrscher, der 26 Stunden am Tag gearbeitet hat“, beschreibt ihn ein ehemaliger Geschäftspartner. „Das Rad, an dem er drehte, wurde zu groß. Aber das Ringelspiel musste immer größer werden, um Nachfrage zu erzeugen und das Ganze am Laufen zu halten“, meint ein Insider. Kritikfähigkeit war nicht die Stärke des Selfmade-Mannes, „daher hatte er in seiner Umgebung nur Jasager. Er hielt sich seinen Vorstand und den Aufsichtsrat. Doch in solchen Höhen ist es sehr einsam und manche Persönlichkeiten neigen dann zu einem gewissen Cäsarenwahn“.

Nicht nur sehr autoritär, auch extrem detailverliebt war er, sagen ehemalige Mitarbeiter, „fast schon so, dass man jeden Bleistift absegnen musste“. Trotz seines stark ausgeprägten Selbstvertrauens haftete ihm nach außen „das Odium eines biederen Buchhalters an“, erinnert sich ein Branchenkollege. Ein Biedermann freilich war Petrikovics keineswegs. Selbst Konkurrenten attestieren ihm höchste fachliche Kompetenz und einen unglaublichen Riecher fürs Geschäft.