Der Hype um die Zirbe: Wenn selbst Kinder im Zirbenbett schlafen

Produziert wird ausschließlich im Waldviertel in Niederösterreich. „Alle Materialien kommen aus Österreich und sind GOTS-zertifiziert. Darauf sind wir stolz“, erzählt Nicole Pröll. Bisher verkauften sie ihre Betten ausschließlich über den eigenen Online-Shop. „Wir sind mir der Entwicklung sehr zufrieden, haben aber auch gemerkt, dass ein Ort fein wäre, an dem man all unsere Produkte ausprobieren kann“, erklären die beiden. Gesagt, getan: „Benni’s Nest“ gibt es fortan nicht mehr nur online.

Erster Shop in Wien

Das Ehepaar Pröll hat seinen ersten Shop in Wien Währing geöffnet. Neben den Zirbenbetten gibt es dort auch Schlaftextilien, Accessoires wie Bettdecken, Badetücher und Kräuterkissen. „Die meisten Stücke sind lagernd und können sofort problemlos mit nach Hause genommen werden“, so die Besitzer. Die Zirbe wird die beiden noch länger begleiten, wie sie sagen: „Der Store in Wien ist ein Probelauf und vielleicht der Startschuss für weitere Stores im deutschsprachigen Raum.“