Schritt 2: Nun kannst du bereits das erste, kleine Sträußchen aus Trockenblumen zusammenstellen und an den Strohkranz anlegen. Den Draht in der besseren Hand und den Strohkranz in der schlechteren Hand halten. Nun das kleine Sträußchen an den Kranz legen und an den Stielen der Trockenblumen fest mit dem Draht um den Kranz herumwickeln. Diesen Schritt so lange wiederholen, bis sowohl die Außen- als auch die Innenseiten des Strohkranzes dicht bedeckt sind. Und natürlich auch die Oberseite des Kranzes soll hübsch bedeckt sein. Es sollte kein Stroh mehr unter den Trockenblumen hervorblitzen.

Die Unterseite des Strohkranzes kann frei bleiben.