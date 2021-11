Am Boden geblieben: Parketthersteller Maurice Rudda im Gespräch

Was mit der Fertigung von einfachen Brettern begann, ist heute ein traditionsreicher Handwerksbetrieb, in dem das Naturgut Holz besonders geschätzt wird. „Was wir anbieten, ist in der Masse nicht zu finden“, gibt der Experte zu bedenken. Die Vielzahl an strukturreichen Oberflächen ist beeindruckend. Diese gekonnt in Szene zu setzen ist die Spezialität des Hauses Rudda. „Man kauft sich schließlich einen Holzboden, um das Holz, die Jahresringe und Äste auch zu spüren. Bei uns wird noch echtes Handwerk gelebt, jede Diele von Hand bearbeitet und die Hölzer speziell ausgesucht, um ganz eigene Charaktere zu schaffen“, schwärmt der Juniorchef, die Geschichte seines Unternehmens stets im Bewusstsein. „Der Boden ist das größte Möbelstück eines Raumes und prägt bei richtiger Qualität für Generationen. Er bringt die Grundstimmung in die Räume, vermittelt Flair und übertrifft oft die Lebensdauer vieler Möbel. Deshalb sollte man alles andere an den Boden anpassen und nicht umgekehrt“, schwärmt Bodenspezialist Rudda. Auf die richtige Pflege kommt es trotzdem an: „Da die Oberflächen geölt sind, kann man sie immer wieder auffrischen. Wir mischen unsere Pflegeöle aus natürlichen Inhaltsstoffen wie Kokosextrakten, die riechen dann auch noch gut. Prinzipiell sind die Böden auch aufgrund ihrer natürlichen Struktur aber pflegeleicht.“