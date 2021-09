Wohnmöglichkeiten für Studenten und was sie kosten

Wohnmöglichkeiten für Studierende gibt es mittlerweile viele. In jüngster Zeit kamen in Österreichs Städten einige hippe dazu. Angesichts des breiten Angebots lautet die Frage also längst nicht mehr „Wer will mich?“, sondern „Was will ich?“. Eine spontane Umfrage unter angehenden Akademikern ergab signifikante Anforderungen an die neue Bleibe: Komfortabel, hell soll’s sein, in guter Wohngesellschaft, einer angesagten Gegend samt adäquater Infrastruktur – also Geschäfte, Lokale, Öffis und schnelles Internet – und vor allem zum leistbaren Preis. Dafür darf’s auch ein bisschen lauter und ruhig auch befristet sein.

WG, Hotelzimmer oder Heim?

Die entscheidende Frage stellt sich gleich als nächstes: Wohngemeinschaft (WG) mit Gleichgesinnten, ein Zimmer in einem Hybrid-Hotel, das für Langzeitaufenthalte konzipiert ist, oder doch lieber ein klassisches Studentenheim? Eines gleich vorweg: Insbesondere in modernen Studentenwohnhäusern ist volles Service zu transparenten Kosten bzw. eine rechnerisch nachvollziehbare Appartement-All-in Miete keine Seltenheit mehr. In dieser können Heizung, Wasser, Strom, Highspeed WLAN, TV-Anschluss und Zimmerreinigung abgebildet sein. Einzelzimmernutzung mit Bad, WC und einer Kitchenette gehört vielerorts schon zum Standard. Außerdem können die Bewohner eine Vielzahl an Freizeitangeboten – oft kostenlos – nutzen, z. B. Fitness- und Wellnessräume, Sprach- und Yoga-Kurse, Party- und Musikräume, Learn- und Gaming Lounges sowie Grünflächen.

The Fizz beim Wiener Hauptbahnhof