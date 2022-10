Wochenend-Tipp: Unikate von Kreativen beim Designmarkt Edelstoff

Besondere Einrichtungsgegenstände und Accessoires

Wer auf der Suche nach einem besonderen Stück für die Einrichtung ist, findet hier handgemachte Keramik von ANNA, Lampen & Skulpturen aus Recycling-Holz von Earth Wind Desire, abstrakte Acrylbilder von der Malerin Johanna Hirss sowie Vintage-Lichtobjekte & -Stühle von Serecom. Accessoires-Fans zieht es zu Baumwolltaschen & Geschirrtüchern von eli.design sowie Öko-Stoffen & Schnittmustern von Stofflibelle. Trendscouts trainieren ihren Gleichgewichtssinn auf Balance-Boards aus heimischen Hölzern vom Label Woaz Board.

Auch am ersten Adventwochenende

Der Designmarkt findet auch am ersten Adventwochenende von 3. bis 4. Dezember statt, ebenfalls in der Marx Halle. Ideal, um besondere Stücke zum Verschenken zu erstehen. Sabine Hofstätter: „Beim Edelstoff-Weihnachtsmarkt gibt’s die besten Geschenke der Stadt: Kreative wie handverlesene Unikate sowie Innovationen von Designern, die noch Geheimtipps sind.“ Denn besonders zu Weihnachten sind Geschenke mit Sinn gefragt. Öffnungszeiten: 11–18 Uhr am 1. 10. und 11–18.30 am 2. 10. Der Eintritt beträgt € 4. .