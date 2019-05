Wie der Mensch im 21. Jahrhundert wohnt

Doch Massen von Menschen bewegen sich sowohl vertikal wie auch horizontal – und das am besten schnell. Die Bewegung von Menschen und Gütern wird zunehmend städtebaulich optimiert. Das bringt riesige Wohntürme hervor, wie jene in Mexico City (kl. Bild rechts). Unsere Zivilisation will also auch architektonisch hoch hinaus.