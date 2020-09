waax Architekten lassen Bauernsacherl wieder aufleben

Wer das Haus der Eltern oder Großeltern erbt, hat oft das Bedürfnis, den Ort als Erinnerung an eine schöne Kindheit zu erhalten. So auch eine junge Familie, die ein kleines landwirtschaftliches Gut aus dem 19. Jahrhundert bei Wels geerbt hat. Bis zuletzt war es vom Großvater der Bauherrin bewohnt, daher auch der Name des Projekts: „Opa’s Haus“.

Der Altbau sollte erhalten und um einen Zubau ergänzt werden. Damit wurde das Brüderpaar von waax Architekten aus Linz beauftragt. Das Haus war marode, die Raumaufteilung passte nicht, der Dachboden sollte ausgebaut werden. „Sanieren, Umbauen und Anbauen“, fasst Gregor Wakolbinger zusammen, „so lautete der Wunsch der Bauherrn“. Die Planung wurde daher genau auf den Bestand abgestimmt. Doch wie sich im Lauf der Arbeiten herausstellte, war die Substanz in einem schlechteren Zustand als angenommen. „Wir haben viele Proben genommen, aber offensichtlich immer an der falschen Stelle“. Großteile der Fundamente waren nicht mehr tragfähig, am Ende blieb nur der Abriss.