Meine kleine Schwitzkammer - die Mini-Sauna für daheim

Gleich beginnt die Entspannung. Denn die eigene Sauna ist nur zwei Schritte entfernt. Indoor-Saunen erfreuen sich steigender Beliebtheit, wie diverse Anbieter gegenüber IMMO bestätigen. Die maßgeschneiderte Variante ist dabei die beliebteste Lösung, wo sie doch in jeder noch so kleinen Nische ein Plätzchen findet. Aber wie klein darf die Mini-Sauna höchstens sein?

Im Durchschnitt braucht es zumindest eine Größe von 1 Meter mal 1,50 Meter (Grundriss), damit der Saunaofen, die Tür und die Technik Platz haben – freilich nur für eine Person. Aber ist denn das überhaupt komfortabel? „Es gibt Kunden, die haben einfach nicht mehr Platz und dann freuen sie sich über eine kleine Sauna“, sagt Johann Bauer, der Geschäftsführer von Bauer Holz, einem Anbieter für Massivholz-Lösungen. Ein großer Vorteil der Indoor-Saunen ist, dass man gegenüber der Outdoor-Variante keine Baugenehmigung benötigt.

Voraussetzungen für den Einbau

Damit der Bau der eigenen kleinen Schwitzkammer daheim gelingt, braucht es nur wenige Voraussetzungen. Ob nun klassisch im Badezimmer oder neben dem Bett, die Sauna kann in jedem Raum aufgestellt werden. Wichtig dabei ist nur der Boden, weiß Monika Kober, Geschäftsführerin von Klafs Saunen: „Am besten wäre die Errichtung auf einem Fließ- oder Steinboden. Parkettböden gehen auch. Aber auf einem Teppich oder stark korkhaltigen Boden kann man keine Sauna errichten. Vor allem aus hygienischen Gründen nicht.“

Bei Innenwänden muss man einen Abstand zur Wand von Minimum fünf Zentimetern einplanen, damit die Feuchtigkeit entweichen kann und Wände nicht schimmlig werden. Auch die Frage der Be- und Entlüftung muss man vorab klären. In den meisten Fällen reicht das vorhandene Lüftungssystem. „Notfalls muss man eines installieren“, so Kober.

Ab einer Größe von zwei Quadratmetern Grundfläche benötigt die kleine Wohlfühloase auch einen Starkstromanschluss. Ist die Sauna kleiner, genügt der gängige. „Ein Starkstromanschluss ist aber immer vorteilhaft. Denn sonst braucht die Sauna länger zum Erhitzen“, sagt Experte Bauer. Platz für die Glastür, die aus Sicherheitsgründen immer nach außen aufgehen muss, gehört bei der Planung auch bedacht.