Villa Beer für Besucher geöffnet

Nach dem großen Erfolg von vor zwei Jahren öffnet das Architekturzentrum Wien (AzW) die Villa Beer ein weiteres Mal. Am 8. und 9. September 2018 zwischen 11.30 und 18 Uhr ist das architektonische Juwel zu besichtigen. Stündliche Vorträge der Kunsthistorikerinnen Maria Welzig und Marlene Ott-Wodni geben Einblicke in die Geschichte des Hauses. Die Räumlichkeiten im Erdgeschoß sowie in den oberen Stockwerken können von den Besuchern auch selbstständig erkundet werden.

Gemütliche Atmosphäre

Liegestühle im Garten sowie Catering laden zum Verweilen ein. Das Grätzl rund um die Villa Beer gleicht einem Who-is-Who der Baukultur: Hoffmann, Loos und Plecnik haben hier gebaut, das AzW führt durch das Grätzl. Mehr Infos unter: www.azw.at