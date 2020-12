Platzkampf: Warum Gehsteige in Wien oft zu schmal sind

„Gehsteig-Ballett“ nannte Jane Jacobs 1961 das rege Treiben auf den Straßen New Yorks in ihrem Buch „Tod und Leben amerikanischer Städte.“ Die Stadtbeobachterin und Aktivistin Jacobs schrieb dies zu einer Zeit, in der die Stadtplanung zunehmend auf den Autoverkehr ausgerichtet wurde, auf Kosten der Fußgängerwege.

Diese zählten Jacobs Ansicht nach aber zu den „wichtigsten öffentlichen Räumen“ einer Stadt. Mit diesen Aussagen geriet sie damals in den Konflikt mit dem New Yorker Stadtplaner Robert Moses – heute sind ihre Ideen für Stadtplaner und Architekten selbstverständlich. Mit Corona und der Zeit des Abstandhaltens rücken die Gehsteige erneut in den Fokus.