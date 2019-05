Tausendundein Faden: Die ausgefallendsten Teppichtrends

Wandteppiche und Betthäupter

Doch nicht nur Farben und Muster sind im stetigen Wandel, auch der Einsatzort der Teppiche verändert sich. So werden optische und handwerkliche Meisterstücke der Designer mit einer tatsächlichen „Höherstellung“ belohnt. „Der Teppich wandert dann aus der Funktions- in die Kunstebene und wird an die Wand gehängt“, erklärt Stern. Teppiche werden auch als Unterlage auf Holzbänken oder statt dem Betthaupt eingesetzt.

Apropos Höhe: Hochflor hat ausgedient. Gabriele Prem: „Die Zeit des 4 bis 5 Zentimeter hohen Flors ist vorbei. Niederflor ist Trend. Das hat auch praktische Gründe, denn „bei einem Zentimeter Höhe können auch Möbel noch gut bewegt werden.“

Knüpfen versus Weben

Die Basis der Teppichkunst liegt im Knüpfen und Weben. Teppichdesignerin Hamideh Jafari von Nov24 erklärt den Unterschied: Knüpfen ist aufwendiger. Ein feiner Perserteppich mit 6 Quadratmetern kann bis zu 5 Monate Arbeit in Anspruch nehmen. Dafür können viele Muster eingearbeitet werden. Die Knüpfer orientieren sich an einem Millimeterpapier. Ein handgewebter Teppich (Kelim) wird in einem Monat gefertigt. Bei Nomaden-Kelims wird nicht nach Vorlage gearbeitet, sondern frei gewebt.

Mit der Aufwertung des Handwerks geht der Ruf nach Naturmaterialien einher. „Der Teppich ist ein Naturprodukt, bei dessen Entsorgung keine Schadstoffe entstehen,“ so Rahimi. Designerin Jafari ergänzt: „Im Iran ist dieses Handwerk geschützt. Nur Wolle und Seide dürfen zu einem Teppich verarbeitet werden.“

Schöne, aber teure Wertanlage

Doch diese Qualität hat ihren Preis. Teppichhändler Rahimi: „Ein 6 Quadratmeter Teppich aus reiner Schurwolle beginnt bei 2.500 Euro.“ Entwürfe von namhaften Designern wie Vivienne Westwood, oder Jan Kath beginnen ab 8.000 Euro. Diese Preise bringen dann wohl viele wieder auf den (Teppich-)Boden der Tatsachen zurück. Allerdings sind die Stücke auch eine schöne Wertanlage.