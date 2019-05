Rugture: Tradition trifft Technologie

Dafür arbeitet Asgar-Irani mit „generativen Designmethoden“, die er während des Architekturstudiums an der Universität für angewandte Kunst in Wien in der Masterklasse bei Zaha Hadid erlernt hat. Mithilfe eines Algorithmus, an dem Asgar-Irani knapp zwei Jahre lang getüftelt hat, können die traditionellen Elemente des Perserteppichs nun auf die Gegebenheiten des jeweiligen Raums angepasst werden. „So ist nicht nur jeder Entwurf ein Unikat, der Teppich passt auch perfekt in jeden Wohnraum.“ Handgeknüpft werden die Teppiche in einer Werkstatt in Tabriz, im nordwestlichen Iran.