Tag des Denkmals: Zugang zu sonst verschlossenen Gebäuden

In Kärnten zeigt die Ausstellung „Günther Domenig: Dimensional – Von Gebäuden und Gebilden“ anlässlich des 10. Todestages des Architekten erstmals sein spektakuläres Gesamtwerk. Vier Monate lang wurde und wird die Ausstellung an vier verschiedenen Orten in ganz Kärnten gezeigt. Im Rahmen einer Tagesexkursion kann man am Tag des Denkmals, also am 25. September, per Bus unter anderem die Domenig-Bauten in Völkermarkt, Hüttenberg und am Ossiacher See besichtigen, wie das Steinhaus (großes Bild). Die Exkursion startet um 9:30 Uhr beim Architekturhaus in Kärnten. Der Eintritt ist kostenlos. Mehr Infos zum Tag des Denkmals unter: tagdesdenkmals.at