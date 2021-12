Styling-Tipps: So wird der Christbaum zum echten Hingucker

Edith Westermayer, Geschäftsführerin Lederleitner Schottenring, empfiehlt: „Wer es gerne glamourös hat, kann cremefarbene, beige oder braune Weihnachtskugeln mit Glitzer oder Pailletten wählen. Für ein bisschen mehr Eleganz kann man auch mit Silber oder Gold kombinieren.“

Einfach kombinierbar

Das besondere an den natürlichen Tönen ist außerdem, dass man den ganzen Christbaum mit Nuancen aus unterschiedlichen Creme- und Beigetönen schmücken kann: „Sie harmonieren sehr gut miteinander und lassen den Baum trotzdem dezent und elegant wirken“, so Westermayer. Die Christbaumkugeln gibt es in den Lederleitner-Filialen in Wien zu kaufen.