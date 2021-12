Festlich und modern: Die drei schönsten Weihnachtstische 2021

Die Feiertage stehen bevor. Egal ob Lockdown oder nicht, große oder kleine Feier: Das Festessen will zelebriert werden. Was unabhängig vom Essen auf den Tisch kommt, ist dabei entscheidend. „Bei jedem Festessen sollte man den Gästen Gesprächsstoff am Tisch bieten.

Kreative Dekoration

Kreative Dekoration liefert immer ein gutes Thema“, ist sich Martina Lillie, Inhaberin von Albin Denk am Graben, sicher. Das muss aber nicht immer etwas Neues sein: „Die Mischung aus zeitlosen Accessoires, trendigen Dekostücken und Natur macht es aus.“

Warme Kupfer-Farbtöne

Ihre Vorstellung vom Festtagstisch dient ebenso zur Inspiration wie die gänzlich unterschiedlichen Tafeln von Martin Blümner, Geschäftsführer vom Cuisinarum in Wien: „Wir spüren heuer wieder einen Trend zu warmen Kupfer-Farbtönen. Dieser Farbton taucht sowohl bei Geschirr, Gläsern aber auch Leuchten auf.“ Wie das im Detail aussieht, zeigen wir hier