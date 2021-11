Ein bisschen romantisch ist die Geschichte, die zur Schnitzstube von Franz Stadlhofer in der Wiener Töpfelgasse geführt hat: Als er vor über zehn Jahren in seiner Kursteilnehmerin Andrea die Leidenschaft für das traditionsreiche Handwerk geweckt hat, entstand eine Beziehung, die beider Leben verändert hat. Der Steirer zog nach Wien und die damals im Personalbereich eines großen Unternehmens tätige Andrea machte ihr neu gewonnenes Hobby zum Beruf. Seit 2017 betreiben die beiden nun gemeinsam eine moderne Schnitzstube in der Hauptstadt. Und begeistern seither zahlreiche Menschen jeden Alters und jeder Herkunft für das feinsinnige Handwerk.