"Sisterhood": Starkes Schwestern-Duo eröffnet neuen Concept-Store

Der siebente Bezirk in Wien ist bekannt für seine vielfältigen Concept Stores, junges und nachhaltiges Design und eine lebendige Gastronomieszene. Es verwundert also nicht, dass die Schwestern Magdalena und Veronika Kupfersberger gerade hier ihren Traum vom eigenen Shop verwirklicht haben. Und dennoch ist „Sisterhood“ anders als die Konkurrenz in der Nachbarschaft. „Wir sind nicht einfach nur ein neuer Shop in der Stadt. Wir sehen die Schwesternschaft als Gesamtkonzept: 'Sisterhood' versteht sich als ein Ort des Austauschs, hier finden Workshops statt, Vorträge oder Yogastunden. Das Gefühl der Unterstützung und des Vertrauens, das sich aus der Schwesternschaft ergibt, steht im Mittelpunkt unseres Handelns und unserer Zusammenarbeit mit unseren globalen Partnern“, beschreiben die beiden ihr Konzept.