Richtig heizen: Vier Tipps vom Experten um Heizkosten zu sparen

In den meisten Häusern und Wohnungen in Österreich sind die Heizungen schon in Betrieb. Die Energiekosten sind jedoch hoch und werden voraussichtlich weiter steigen. Es wird also höchste Zeit, effizienter zu heizen, aber sparsames Erwärmen will gelernt sein.

Maßnahmen gegen hohe Heizkosten

Wir stellen vier Maßnahmen vom Energieexperten Georg Trnka von der Österreichischen Energieagentur vor, die dafür sorgen, dass die Rechnung nicht zu hoch ausfällt – und es in der Wohnung trotzdem warm und gemütlich ist.

1. Wohlfühltemperatur

Die ideale Raumtemperatur gibt es nicht. Jeder Mensch fühlt sich in einer anderen Umgebungswärme wohl. Wenn man es gerne warm hat, dann macht es keinen Sinn, sein Raumthermostat auf 18 Grad zu stellen. Doch Georg Trnka weiß: „Mit jedem Grad weniger kann man bis zu sechs Prozent der Heizkosten einsparen.“

Heizkörper regulieren

Der Energieexperte empfiehlt für das Wohnzimmer 20 bis 22 Grad Celsius, im Schlafzimmer kann es ruhig ein bisschen kühler sein, also um die 18 Grad. Neben der Temperatursteuerung über ein zentrales Thermostat gibt es auch die Möglichkeit, diese am Heizkörper selbst zu regulieren: „Die Thermostatventile haben je nach Hersteller die Stufen 1 bis 5 oder 1 bis 6. Die Zahlen stehen dabei für die Maximaltemperatur. Demnach entspricht die Drei also ungefähr 20 Grad Celsius“, so Trkna.