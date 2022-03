Staatspreis Architektur für besondere bauliche Leistungen

Der Josefhof liegt auf einem weitläufigem Grundstück in der freien Natur am Grazer Stadtrand. Der Neubau mit 120 Zimmern besteht aus drei lang gezogenen Baukörpern, die in die Streuobstwiesen gestellt wurden. Um seinen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren, ist das Haus überwiegend aus Brettsperrholz konstruiert, in einem Modulsystem von Kaufmann Bausysteme. Zur Verbesserung des Raumklimas kam für die Oberflächen unter anderem Lehm zum Einsatz.

Staatspreis Architektur verliehen

Die von Dietger Wissounig Architekten geplante Gesundheitseinrichtung aus nachhaltiger Holzbauweise verfügt über bepflanzte Atrien, die in die Baukörper eingeschnitten sind. Für Gäste steht ein großzügiger Aquabereich mit Hallenbad und Saunalandschaft zur Verfügung. Der Josefhof wurde in der Kategorie „Dienstleistung“ mit dem Staatspreis Architektur ausgezeichnet und ist eines von drei Projekten, die gewürdigt wurden. Mit dem Staatspreis Architektur werden innovative architektonische Lösungen ausgezeichnet, die Antworten auf neue Herausforderungen suchen und finden.

Tourismus-Info