Sport für Stubenhocker: So wird das Heim zur Turnhalle

Kinder brauchen Bewegung. Aber wohin mit all der Energie, wenn das Wetter schlecht ist und der Sportklub geschlossen bleibt? Eine Frage, die sich derzeit viele Eltern stellen – vor allem, wenn sie den Tag nicht mit Schnee und Spass verbringen können, sondern im Homeoffice volle Leistung zeigen sollen.

Auch Kurt Vierthaler, Co-Founder von dadslife.at und zweifacher Vater, kennt das Problem: „Man hat spätestens im ersten Lockdown verspürt, wie wichtig es ist, dass Kinder sich bewegen können.“ Kinderfahrräder, so weiß der Geschäftsführer der Produktratgeber-Plattform, die sich mit 1,2 Millionen Visits zur größten deutschsprachigen Vätercommunity entwickelt hat, waren in Folge der erste große Boom. Der zweite waren Klettergerüste, Kletterwände und Trampoline. Letztere Kategorie hat gerade im Winter einen entscheidenden Vorteil: Sie kann auch indoor als Energie-Abbau-Spielplatz für Stubenhocker eingesetzt werden.

Platzfrage

Aber wo findet man in der Wohnung Platz für eine Kindersport-Ecke? Und in welche Grundausstattung sollte man investieren?„Für Kinder im Vorschul- oder Volksschulalter sind die Klassiker Sprossen- und Kletterwände oder Kletterdreiecke.

Stark nachgefragt sind weiters große Softbausteine – das sind Dreiecke und Quadrate, mit denen man Türme oder Höhlen baut und auf denen man hüpfen kann“, so Vierthaler. Generell ist das Hüfen für viele Kinder eine Lieblingsbeschäftigung – in Ermangelung anderer Möglichkeiten gerne auch am Elternbett oder Sofa. Vierthaler: „Um diesen Bewegungsdrang zu kanalisieren, sind Hüpfmatratzen oder ein kleines Indoortrampolin sinnvoll. Eine tolle Sache sind auch Ringe, die Kinder können so Schaukelbewegungen machen.“

Sprossenwände und Fallschutzmatratzen

Die Auswahl an Modellen für das Turnzimmer zu Hause ist groß. Grundsätzlich, so der dadslife.at Geschäftsführer, geht der Trend in Richtung hochwertige Modelle aus Holz. Vierthaler: „Nachhaltigkeit ist ein großes Thema bei uns in der Community. Und bei kleineren Kinder geht es den Eltern oft um den pädagogischen Nutzen.“ Der Trend zur Qualität hat auch einen Einrichtungsvorteil: Turnecken kann man heute so gestalten, dass sie zur Atmosphäre der Wohnung passen.

Wichtiger als die Optik ist aber die Sicherheit: „Bei Sprossenwänden sollte man Fallschutzmatten auslegen. Jüngere Kinder können Gefahren nicht so gut einschätzen und eine Kletterwand ist doch 1,5 Meter hoch“, meint Vierthaler. Bei der Qualität der Matratze also lieber nicht sparen. Wichtig in diesem Zusammenhang ist die Montage. Vierthaler: „Man sollte immer darauf achten, für welches Alter und für welches Gewicht man Geräte kauft.“

Viele tolle Ausstattungselemente – siehe dadslife.at-Tipps oben – kommen ganz ohne Montag aus und lassen sich ohne Probleme von einem Raum in den anderen verlegen. Muss man zu Bohrer, Haken oder Dübeln greifen, ist Vorsicht angebracht. Vierthaler: „Schließlich muss alles wirklich stabil und sicher sein. Wer handwerklich nicht so begabt ist, sollte im Zweifelsfall lieber einen Profi zurate ziehen.

Klettern, erkunden und rutschen