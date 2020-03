Sesselflechter Gerhard Stöglehner hat die Fäden in der Hand

Gerhard Stöglehner hat die Fäden in der Hand. 150 Gramm um genau zu sein und das über seinen achtstündigen Arbeitstag verteilt. Der gelernte Tischler aus dem Mühlviertel in Oberösterreich ist Sesselflechter. Seit vier Jahren flicht er im 18. Wiener Bezirk in seiner Werkstatt im Keller eines Gründerzeithauses.