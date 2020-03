Dieses Design schafft Raum für Individualität

Farben (Orange und Gelb kombiniert mit Blau) und Formen (rund statt eckig) weisen darauf hin, dass die Wohntrends in den 70er-Jahren stehenbleiben – wenn auch mit zeitgenössischem Touch. Designer verzichten auf Polyester und Plastik. Sie greifen stattdessen zu Holz und Wiener Geflecht.

Skulpturaler Schrank

So auch Gebrüder Thonet Vienna. Der mittlerweile in Turin ansässige Hersteller gewährt einen exklusiven Einblick in die neue Kollektion, die am Salone del Mobile in Mailand, der größten Möbelmesse der Welt, Mitte Juni vorgestellt werden soll.