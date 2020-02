Skulptur oder Fitnessgerät? Was die Designer hier kreiert haben

Im Zentrum steht die Frage, wie wir in Zukunft wohnen werden. Entstanden ist ein Zukunftshaus unter dem Motto: „A la Fresca!“ (deutsch: In die Frische) . Der Aufbau erinnert an einen Pavillon, der minimalistisch möbliert und zu allen Seiten hin zur Natur hin geöffnet ist.

Da darf ein geeigneter Outdoorsessel natürlich nicht fehlen. Erhältlich ab April. Mehr Infos unter www.sancal.com.