Marco Dessí im Interview: „Design ist Dialog“

Haben Sie auch am Anfang Ihrer Karriere Kunden abgelehnt? Oder ist das ein Luxus, den man sich erst mit erarbeitetem Namen leistet?

Ich werde nicht überfallen von Aufträgen, so ist es nicht. Mein Bekanntheitsgrad gibt meinen Produkten aber recht und man wächst in den Möbelmarkt hinein. Am Anfang habe ich radikalere Ideen verfolgt, die für den Markt nicht geeignet waren.

Damit konnte ich zwar Aufmerksamkeit generieren, aber die Entwürfe waren zu komplex und konnten teilweise nicht umgesetzt werden. Durch diese Problematik habe ich gelernt, meine Entwürfe so zu trimmen, dass sie für den Markt passen.