Klinik in acht Tagen: Warum China so schnell bauen kann

Während am einen Ende noch ein letztes Mal gehämmert und genagelt wird, liegen die ersten Patienten des Coronavirus am anderen Ende des Baus bereits in ihren Betten. Das Spital „Houshenshan“ (dt. Berg des Feuergotts) in Wuhan mit seinen 1.000 Betten wurde in Rekordgeschwindigkeit aufgebaut. Videos vom Bau des Krankenhauses gehen momentan im Zeitraffer um die Welt. Acht Tage (23.1. bis 2. 2.) lang haben insgesamt 4.000 Bauarbeiter rund um die Uhr gearbeitet, um den 34.000 Quadratmeter großen Container-Bau fertigzustellen.