Sieben Tipps zum Umdekorieren mit kleinem Budget

2. Fliegende Teppiche: Ein definitiv neuer Trend sind Teppiche an der Wand. „Das haben wir auf der Möbelmesse imm cologne überall gesehen“, sagt Stefanie Kühnberg. Egal ob gemustert oder unifarben, die gewebten Stoffe werden kostengünstig neu oder auch gebraucht gekauft und wie ein Bild an die Wand gehängt. „Das dient dann auch gleich als Schallschutz gegen zu laute Nachbarn“, weiß Sabrina Haindl. Ebenfalls zweckentfremdet und horizontal zur Schau gestellt werden laut der Interieur Expertin alte Teller von Eltern und Großeltern.

3. Farbe bringt Frische: Neue Töne verleihen einem Raum neue Atmosphäre. Kühnberg rät, eine Wand im Raum farbig zu gestalten. Dafür am besten die Wand wählen, die am meisten Tageslicht bekommt. Dadurch werden Wand und Raum lebendiger. „Wer nicht ausmalen möchte, kann mit neuen Polsterbezügen und großen, bunten Decken arbeiten“, sagt Haindl. Außerdem setzen auch neue Griffe an Schubladen abwechslungsreiche Akzente.