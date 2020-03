Häuser aus Containern

Nach wie vor Gewässer kreuzt ein Frachtcontainer in der Nähe von Berlin. Das mobile Zuhause besteht aus einem Floß und einem zehn Meter langen Container. Der große Vorteil: für so ein mobiles Heim braucht man keine Baugenehmigung. Immer mehr Menschen schaffen sich Liegeplätze für Hausboote, das Container-Boot ist eines davon. Der fröhlich gelbe Anstrich und die großen Glasflächen ergänzen den luftigen Innenraum. Auf der Terrasse rund um das Haus ist jede Menge Platz, hier kann man in der Sonne liegen oder angeln. Das schwimmende Zuhause treibt sich selbst an und ist dadurch mobil.

Betriebsgebäude in der Steiermark