Gang in der Wohnung: Vom Schlauch zur Box

Über die Planer: Das Architekturbüro Caramel wurde 2001 von Günter Katherl, Martin Haller und Ulrich Aspetsberger gegründet. Heute beschäftigt das Architekturbüro 18 Mitarbeiter an zwei Standorten in Wien und Linz. Auszeichnungen: Best Architects 2020 (House Marie); The Big See Award 2019 (House d); Baumit Life Challenge (House Marie); Office of the Year 2017 für das neue Caramel-Büro in der Türkenstraße); Best Architects 2017 und viele mehr.