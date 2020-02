Renzo Piano: Ein Lob auf die Leichtigkeit

Viel Aufmerksamkeit erhielt Piano auch für mehrere Projekte aus jüngerer Zeit: Er plante den Londoner „The Shard“, den höchsten Wolkenkratzer der EU. Und bekam als einer der wenigen europäischen Architekten den Zuschlag für Aufträge in New York City: The New York Times Building, die Morgan Library und das Whitney Museum of American Art.

2019 wurde übrigens ein Projekt in Österreich fertiggestellt: die Parkapartments am Belvedere im Auftrag der Signa-Gruppe.