Sehenswert: Gelungene Architektur auf dem Lande

Ausstellung im Architekturmuseum

Gezeigt werden 70 gelungene Bauten am Land Das Deutsche Architekturmuseum ist mit dieser Ausstellung zu Gast im Freilichtmuseum Hessenpark in Neu Anspach in der Nähe von Frankfurt am Main. Thematisch passend wird sie in einer wieder errichteten Scheune aus der Gemeinde Sand aus dem Jahr 1742 gezeigt, ein Ausweichquartier für das zurzeit renovierte DAM-Haupthaus in Frankfurt. Im Anschluss wird die Ausstellung an zahlreiche weitere Orte wandern. Zur Ausstellung erscheint ein Katalog mit Essays und den in der Ausstellung gezeigten Projekten. Die Ausstellung ist bis 27. November 2022 zu sehen.