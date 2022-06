Begehrte Wohnlage: Das Wiener Cottage, einst und heute

Damals, vor rund 150 Jahren, war die Wohnungsnot in Wien groß. Um leistbaren Wohnraum für die bürgerliche Mittelschicht zu schaffen, wurde eine Vision geboren: Nach dem Vorbild englischer Cottages, die Architekt Heinrich Ferstl 1850 bei der Weltausstellung in London kennengelernt hatte, wurden vom 1872 gegründeten Cottage Verein in der Wiener Vorstadt „an der Türkenschanze“ Familienhäuser mit Gärten initiiert.