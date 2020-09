Schafe, Enten und Bienen: Diese (Haus-)Tiere können Sie mieten

„Vier Schafe sind das Minimum, denn es sind Herdentiere“, sagt der Schäfer. Er vermietet sie in Gruppen zu viert oder zu sechst. Die Schafe brauchen einen kleinen Unterstand und ausreichend Grünzeug zum Fressen. „Sonst kosten sie beim Nachbarn“, weiß der Schäfer.

Die Mietdauer reicht von 14 Tagen bis zum gesamten Sommer. Andreas Kapitzke bringt und holt die Schafe mit einem Anhänger, er fährt dazu maximal 90 Minuten, um die Tiere nicht zu sehr zu belasten.

„In Niederösterreich bis in Waldviertel, in Oberösterreich bis nach Linz.“ Kapitzke will den Menschen die Tiere näherbringen, seine Zielgruppe sind vor allem Familien.

Mit Nachbarn hatte der Schäfer bisher keine Probleme. Die Mietkosten hängen davon ab, ob ein zusätzlicher Zaun angebracht werden muss sowie Bäume vor Fraßschäden geschützt werden müssen. Mit rund 400 Euro für einen Sommer – ohne diese Extrakosten – müsse man rechnen, so Kapitzke. Den Winter verbringen die Schafe bei ihm im Stall.

Anbieter: www.mietschafe.at; www.sharedsheep.com

4. Enten

„Rent an ent“ heißt es, wenn Landwirte Laufenten zur Miete an. Tage- oder wochenweise, oder über den ganzen Sommer. Was sie brauchen, ist ein kleiner, verschließbarer Stall zum Schutz vor Marder und Fuchs und ein Grundstück, das gut eingezäunt ist.