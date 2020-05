Sanfter Auftritt: Teppiche von Fritz Hansen

Wer sich auf der Webseite von Cecilie Manz umsieht, merkt: Grelle Farben, Schnörkel und Verzierungen gehören nicht zu ihrem Repertoire. Stattdessen ist ihr Stil von zurückhaltenden, neutralen Farben und klaren Linien geprägt.

Diese Sachlichkeit spiegelt sich auch in den Teppichen für Fritz Hansen wider. In Zusammenarbeit mit cctapis entwarf die Dänin vier Modelle mit unterschiedlichen Mustern und in verschiedenen Größen. Ihre Konzepte brachte sie erst in Form von Collagen auf Papier, bevor sie in ein weiches Bild aus Wolle verwandelt wurden. Unterschiedliche Tufthöhen innerhalb jedes Musters machen die Teppiche dreidimensional und haptisch interessant.